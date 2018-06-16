В Сирии обезвредили около тридцати взрывных устройств

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Почти 30 взрывных устройств обезвредили российские специалисты в сирийских провинциях Дамаск и Хомс, сообщил Центр примирения враждующих сторон в САР.

"В районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук (город Дамаск) обследовано 29 зданий. Обнаружено и обезврежено девять неразорвавшихся мин и артиллерийских снарядов, и пять самодельных взрывных устройств, замаскированных под газовые баллоны… В ходе контроля работы по восстановлению инфраструктуры провинции Хомс… обнаружено и обезврежено четыре артиллерийских снаряда и 15 самодельных взрывных устройств замаскированные под пластиковые ведра", — говорится в сообщении.

Представители Центра также провели мониторинг в населенном пункте Джисрейн. В городе возобновлена подача электроэнергии населению. Ведутся работы по восстановлению водоснабжению и канализационных систем.

Также ведутся работы по восстановлению школы, городской больницы и хлебопекарни. В городе развернут временный медицинский пункт, в котором работает передвижная медицинская бригада министерства здравоохранения России.

Отмечается, что органы местного самоуправления совместно с представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца организовали доставку жителям продовольствия, для обеспечения питьевой водой установлены емкости объемом пять тысяч литров.

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