На разбор завалов в разрушенном городе под Дамаском уйдет около 20 дней

ДАМАСК, 16 июн — РИА Новости. Строительные бригады, организованные сирийским правительством, планируют в течение 20 дней разобрать завалы в разрушенном боевиками городе Бейт-Сахеме под Дамаском.
Работники приступают к разбору завалов рано утром, в Бейт-Сахеме действует одна бригада. Остальные работают в Восточной Гуте и соседних Яльда и Бабилла. От боевиков сейчас освобождены все населенные пункты в пригородах Дамаска и окрестности.
В апреле 2015 года боевики запрещенной в России группировки "Исламское государство" взяли штурмом большую часть палестинского лагеря "Ярмук" на юге Дамаска и пограничный с ним населенный пункт Эль-Хаджр аль-Асад. Радикальные группировки, союзные террористам запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры", отступили из лагеря и закрепились в поселениях Бабиля, Бейт-Сахем и Яльда.
"Городок вроде и небольшой, но работы нам предстоит еще много. Боевики за семь лет своего пребывания настроили здесь столько ходов подземных, баррикад, что сразу и не разобрать. Думаю, что через 20 дней улицы Бейт-Сахема будут свободны", — сообщил журналистам Самира Шамани, инженер строительной бригады.
В Бейт-Сахеме мирные жители также постепенно приводят в порядок свои дворы, вслед за бригадами строителей сюда скоро приедут электрики и водопроводчики. Другая ситуация складывается в Ракке. В апреле заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявлял, что после завершения операции возглавляемой США коалиции в этом городе были разрушены или повреждены до 80% домов.
Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между Россией и Сирией соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера. В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии нелегитимно. По его словам, они находятся в Сирии без согласования и считаются оккупантами.
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