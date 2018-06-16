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Война в Сирии
Война в Сирии

На разбор завалов в разрушенном городе под Дамаском уйдет около 20 дней

05:0816.06.2018
02360
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДома в пригороде Дамаска. Архивное фотоДома в пригороде Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДАМАСК, 16 июн — РИА Новости. Строительные бригады, организованные сирийским правительством, планируют в течение 20 дней разобрать завалы в разрушенном боевиками городе Бейт-Сахеме под Дамаском.

Флаг Сирии в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Эксперт: США пытаются отвлечь внимание от своих провалов в Сирии

Работники приступают к разбору завалов рано утром, в Бейт-Сахеме действует одна бригада. Остальные работают в Восточной Гуте и соседних Яльда и Бабилла. От боевиков сейчас освобождены все населенные пункты в пригородах Дамаска и окрестности.

В апреле 2015 года боевики запрещенной в России группировки "Исламское государство" взяли штурмом большую часть палестинского лагеря "Ярмук" на юге Дамаска и пограничный с ним населенный пункт Эль-Хаджр аль-Асад. Радикальные группировки, союзные террористам запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры", отступили из лагеря и закрепились в поселениях Бабиля, Бейт-Сахем и Яльда.

"Городок вроде и небольшой, но работы нам предстоит еще много. Боевики за семь лет своего пребывания настроили здесь столько ходов подземных, баррикад, что сразу и не разобрать. Думаю, что через 20 дней улицы Бейт-Сахема будут свободны", — сообщил журналистам Самира Шамани, инженер строительной бригады.

В Бейт-Сахеме мирные жители также постепенно приводят в порядок свои дворы, вслед за бригадами строителей сюда скоро приедут электрики и водопроводчики. Другая ситуация складывается в Ракке. В апреле заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявлял, что после завершения операции возглавляемой США коалиции в этом городе были разрушены или повреждены до 80% домов.

Бойцы сирийской армии в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Эксперт объяснил причину напряженности на юге Сирии
В конце марта в российским генштабе заявляли, что в пригороде Ракки коренное арабское население подняло восстание против подконтрольных США формирований, недовольство местных жителей вызвало то, что поддерживаемые США боевики "ведут себя на чужой земле как оккупанты". Также было отмечено, что командование Сирийских демократических сил и местные органы самоуправления, назначенные американцами, не справляются с решением гуманитарных проблем, в городе почти полностью разрушена инфраструктура, жители не имеют доступа к коммунальным и социальным услугам.

Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между Россией и Сирией соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера. В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии нелегитимно. По его словам, они находятся в Сирии без согласования и считаются оккупантами.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

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