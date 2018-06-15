Пострадавшим в войне сирийским детям нужны протезы, заявил посол Хаддад

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Сирийские дети, пострадавшие в ходе вооруженного конфликта в стране, нуждаются в протезах, сообщил в пятницу посол Сирии в России Рияд Хаддад.

"Конечно, дети пострадали за время войны в Сирии. Есть много детей, которые потеряли конечности из-за мин, оставленных террористами. И в Сирии нет заводов по производству искусственных конечностей", — сказал Хаддад, выступая на круглом столе "Спасем детей вместе".

По словам сирийского дипломата, "предоставление протезов детям будет самой большой помощью".

"Я встречался здесь с представителями некоторых компаний, которые занимаются производством искусственных конечностей. Конечно, это очень дорогостоящее оборудование, но они проявили заинтересованность в строительстве таких производств на территории Сирии. Хотя, в данный момент нет конкретной статистики, сколько детей пострадало или сколько были ранены", — добавил посол.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>