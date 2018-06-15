Москва обсуждает проведение второго конгресса нацдиалога по Сирии

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Москва обсуждает возможность проведения второго конгресса нацдиалога по Сирии, но об этом можно говорить только после решения вопроса о конституционной комиссии, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Эти вопросы обсуждаются", — сказал он, отвечая на вопрос, существует ли возможность проведения второго конгресса нацдиалога.

Богданов отметил, что "сейчас стоит задача реализовать задачи сочинского конгресса, состоявшегося 30 января", в том числе "по созданию конституционной комиссии".

"Эти вопросы все будут обсуждаться, когда появится больше ясности в вопросе формирования и модальности конституционной комиссии. Тогда в практическую плоскость встанет и вопрос организации новой встречи",- добавил замглавы МИД РФ.