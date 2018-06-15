Де Мистура примет участие в консультациях по Сирии в Женеве

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура примет участие в консультациях России, Ирана и Турции по САР, которые пройдут в Женеве 18-19 июня, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Он (де Мистура) провел трехсторонние консультации в Турции, Иране, Египте совсем недавно. Сейчас хорошая возможность всем вместе встретиться в Женеве и провести с де Мистурой комплексные консультации с участием трех стран-гарантов астанинского процесса", — сказал Богданов.

Ранее в офисе де Мистуры заявили, что представители России, Ирана и Турции встретятся в Женеве 18-19 июня для консультаций по конституционной комиссии Сирии.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.