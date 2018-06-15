Абхазия и Сирия ведут работу по взаимному открытию посольств

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Сухум и Дамаск уже ведут работу по взаимному открытию посольств, но это будет длительный процесс, заявил абхазский президент Рауль Хаджимба.

Сирия 29 мая объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

"Этот процесс, как говорится, начат, и он не решается за один день, но я несомненно верю, что все это состоится", — заявил Хаджимба журналистам.

Он добавил, что в ближайшие дни встретится с послом САР в России. Отвечая на вопрос, когда состоится встреча с президентом Сирии, он заявил, что "как только договоримся".

"Я думаю, что в ближайшее время", — добавил президент.

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