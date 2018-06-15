МИД прокомментировал доклад ОЗХО по инциденту в сирийской Хаме

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Методы работы миссии ОЗХО, подготовившей доклад по инциденту с якобы имевшим место использованием химического оружия в сирийской Хаме, вызывают вопросы у Москвы и нарушают базовые принципы организации, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, МИД РФ обратил внимание на опубликованный доклад миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии в провинции Хама 24-25 марта 2017 года.

Как указала Захарова, миссия пришла к выводу о "весьма вероятном применении зарина и хлора" на основе дистанционного изучения данных, "полученных некой неправительственной организацией", открытых источников, "ограниченных медицинских заключений", а также опроса очевидцев.

"Формулировка не может не вызывать, к глубочайшему сожалению, улыбки. Это "весьма вероятно" стало какой-то неприличной формулировкой, которой прикрывают все, что сейчас происходит в международных отношениях", — сказала Захарова.

"Уже после первого прочтения доклада становится очевидно, что методы работы миссии по-прежнему далеки от требований к сбору и анализу информации о предполагаемом применении отравляющих веществ", — подчеркнула она.

По ее словам, в основу расследования миссии вошли "некие материальные свидетельства, предоставленные действующими на подконтрольных боевикам территориях анонимными НПО".

"Это грубо нарушает базовые принципы ОЗХО, а именно последовательность действий при обеспечении синхронности вещественных доказательств", — заявила Захарова.

"Вызывает вопросы и то, почему доклад выпущен более, чем через год после того, как были зафиксированы химатаки, и какова в принципе ценность анализа проб по прошествии такого длительного периода времени", — добавила она.

Как подчеркнула Захарова, в документе утверждается, что миссия не смогла выехать на место, которое находилось в тот момент под контролем оппозиционных сил, и таким образом, самостоятельного отбора проб и опроса свидетелей просто не состоялось. "Осталось за скобками, велись ли вообще такие переговоры, и если они и велись, то с кем и по какой причине миссии было отказано в в посещении места химического инцидента", — отметила она.

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