МИД видит угрозу в делении террористов в Сирии на плохих и не очень плохих

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Стремление коалиции во главе с США делить террористов в Сирии на плохих и не очень плохих несёт угрозу территориальной целостности САР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ведомая США коалиция по-прежнему склонна разделять террористов на плохих и не очень плохих. Подобные подходы, как мы неоднократно отмечали, не способствуют нахождению политического решения, стабилизации, несут угрозу территориальной целостности Сирии, сохраняют конфликтный потенциал и создают предпосылки для появления в перспективе новых угроз региональной и глобальной безопасности", — сказала Захарова на брифинге.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.