Нельзя допустить стагнации в сирийском мирном процессе, заявили в МИД

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Стагнация в процессе мирного урегулирования в Сирии недопустима, так как сведет на нет результаты борьбы с терроризмом в САР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вновь хотели бы подчеркнуть: мирное урегулирование в Сирии должно идти вперед. Стагнация в этом процессе крайне опасна, поскольку способна свести на нет немалые достижения последних месяцев в борьбе с террористами, а этого допустить нельзя", — сказала Захарова на брифинге.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.