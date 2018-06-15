В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения режима прекращения огня, Турция — одно, сообщается в пятницу в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В Минобороны добавили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведено три гуманитарные акции. В населенный пункт Джубб-эс-Сафа провинции Алеппо нуждающимся передано 445 продовольственных пакетов общим весом 1,9 тонны. В населенный пункт Хиярат-Данун провинции Эль-Кунейтра мирным жителям передано 650 продовольственных пакетов общим весом 2,8 тонны. В населенный пункт Эт-Табия провинции Дейр-эз-Зор передано 650 продовольственных пакетов общим весом 2,3 тонны. Медицинскую помощь получили 139 человек.
В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2515. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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