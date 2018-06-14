Порядка 40 взрывных устройств обезврежены за сутки в Восточной Гуте и Хомсе

Сирийский флаг на разрушенной улице в Восточной Гуте

Сирийский флаг на разрушенной улице в Восточной Гуте

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Порядка 40 взрывных устройств обезвредили российские специалисты в сирийских провинциях Восточная Гута и Хомс, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

"Подготовленные российскими специалистами инженерно-саперные подразделения проводят разминирование населенных пунктов Восточной Гуты. Только за прошедшие сутки в городе Дума обследовано 19 зданий. Обнаружено и обезврежено 6 мин, 4 снаряда и 17 самодельных взрывных устройств", — рассказал Цыганков.

Также он добавил, что российской стороной совместно с сирийским правительством выполняются мероприятия постконфликтного урегулирования в провинциях Хама и Хомс.

"В восточной части населенного пункта Умм-Шаршух инженерно-саперной группой обнаружено и обезврежено 13 мин и 7 самодельных взрывных устройств", — добавил Цыганков

Кроме того, глава Центра подчеркнул, что российская военная полиция выставила наблюдательные посты для пресечения провокаций и учета возвращающихся беженцев в населенных пунктах Телль-Биса, Эр-Растан и Харет-Тукман.

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