Более 100 человек за сутки вернулись в свои дома в сирийской провинции Хомс

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Более 100 человек вернулись в свои дома в сирийской провинции Хомс за прошедшие сутки, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 107 человек", — рассказал Цыганков.

Кроме того, по его словам, российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 8 сирийцам, в том числе 5 детям.

Также Цыганков подчеркнул, что работа по улучшению гуманитарной обстановки продолжается и в других районах Сирии.

"В районах Эль-Муалимин, Эль-Джебель, Балалат и в населенном пункте Баннан провинции Алеппо проведена благотворительная акция. Людям выданы продовольственные наборы общим весом до 100 килограмм и более тонны свежего хлеба", — добавил Цыганков.

Также глава Центра рассказал о проведении гуманитарной акции по оказанию помощи детскому приюту женского монастыря в населенном пункте Сейд-Найя провинции Риф Дамаск, где детям были переданы игрушки, письменные принадлежности и продовольственные наборы общим весом 720 килограмм.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>