США выделят $6,6 млн на работу "Белых касок" и механизма ООН в Сирии

Активисты из организации Белые каски в Алеппо, Сирия

Активисты из организации Белые каски в Алеппо, Сирия

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. США выделят 6,6 миллиона долларов на работу "Белых касок" и механизма ООН в Сирии, заявил госдепартамент.

"Президент уполномочил агентство США по международному развитию и государственный департамент США выделить около 6,6 миллиона долларов для продолжения жизненно важных спасательных операций Сирийской гражданской обороны, более широко известных как "Белые каски", и международного, независимого и беспристрастного механизма ООН", — следует из распространенного сообщения.

Госдеп отметил, что правительство США "решительно поддерживает "Белые каски", которые с момента начала конфликта спасли более 100 тысяч жизней".

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