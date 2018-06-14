Мистура рассказал о работе над подготовкой конституционной комиссии в Сирии

ЖЕНЕВА, 14 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что в ближайшее время ждет прогресса в формировании списка участников для конституционной комиссии от сирийской оппозиции, намерен также активизировать работу с Дамаском.

"Пока мы говорим с вами, идет серьезная работа по подготовке списка оппозиции. Я думаю, нам необходим прогресс на этом направлении в ближайшее время. И мы скоро можем об этом услышать", — заявил он журналистам в четверг.

Де Мистура подчеркнул, что Дамаск уже передал ему список из 50 имен, как он полагает, "после консультаций с РФ и Ираном".

"Я рассчитываю усилить контакты с правительством Сирии по этому вопросу и по другим темам", — добавил он.

Спецпосланник отметил, что в состав конституционной комиссии должны, по его мнению, также войти представители гражданского общества и сирийские женщины, чтобы переговорный процесс по созданию новой конституции страны был инклюзивный.