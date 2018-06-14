Военные Турции и США согласовали план по сирийскому Манбиджу

АНКАРА, 14 июн — РИА Новости. Турецкие и американские военные достигли соглашения по выполнению "дорожной карты" по сирийскому Манбиджу, говорится в сообщении генштаба Турции в четверг.

"Во исполнение реализации "дорожной карты" по Манбиджу, а также принципов обеспечения в нем безопасности, о чем была достигнута договоренность ранее, 12-13 июня в европейской штаб-квартире командования США в Штутгарте прошло совещание с участием турецких и американских военных. В ходе заседания стороны договорились о плане выполнения соглашения по Манбиджу, и принято решение передать его текст для дальнейших переговоров в высшие инстанции обеих стран", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства, размещенном в Twitter.

Ранее генштаб Турции сообщил, что накануне его глава Хулуси Акар провел телефонный разговор с главкомом объединенных сил НАТО в Европе Кертисом Скапаротти, в ходе которого они обсудили ситуацию на севере Сирии и обменялись мнениями о реализации "дорожной карты" по Манбиджу.

Ранее Турция и США одобрили "дорожную карту" по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в июне 2016 года. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что стороны согласовали график вывода сил курдских отрядов самообороны (YPG), госдепартамент это подтвердил.