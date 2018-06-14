В сирийском городе Дума обезвредили почти 60 взрывных устройств за сутки

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Почти 60 взрывных устройств обезвредили сирийские саперы, подготовленные российскими специалистами, в городе Дума за прошедшие сутки, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

"Подготовленные российскими специалистами инженерно-саперные подразделения проводят разминирование населенных пунктов Восточной Гуты. Только за прошедшие сутки в городе Дума обследовано 54 здания. Обнаружено и обезврежено 17 мин, 10 снарядов и 32 самодельных взрывных устройства", — сказал он. Кроме того, в северной части населенного пункта Кафер-Лаха в провинции Хомс инженерно-саперной группой обнаружено и обезврежено 34 мины и 13 самодельных взрывных устройств.

Цыганков отметил, что совместный иранско-российско-турецкий координационный центр в течение суток зафиксировал нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Латакия и Дераа.

Также представители Центра приняли участие в заседании Национального антитеррористического комитета Сирии, в ходе которого была доведена общая военно-политическая обстановка в стране. Рассмотрены вопросы взаимодействия силовых структур Сирии и России.

Как сообщает начальник Центра, был проведен мониторинг обстановки в населенном пункте Замалька. В городе возобновлена торговля, начали работать частные магазины, открываются новые торговые точки. Развернут временный медицинский пункт. Сирийским Арабским Красным Полумесяцем организована работа мобильной медицинской бригады и эвакуация тяжелобольных в лечебные учреждения Дамаска. Органами местного самоуправления совместно с Сирийским Арабским Красным Полумесяцем организована доставка нуждающимся жителям продуктов питания.

Цыганков добавил, что для пресечения провокаций и учета возвращающихся беженцев в населенных пунктах Телль-Биса и Эр-Растан в провинции Хомс российская военная полиция выставила наблюдательные посты.