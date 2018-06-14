Почти 340 сирийцев вернулись в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте за сутки

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Почти 340 беженцев вернулись в свои дома в сирийской провинции Хомс и Восточной Гуте за прошедшие сутки, сообщает начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 219 человек, в Восточную Гуту – 119 человек", — сказал он. Также благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома из лагерей беженцев и временно перемещенных лиц вернулось более 68,7 тысячи жителей Восточной Гуты.

Цыганков добавил, что российская сторона совместно с сирийским правительством выполняет мероприятия постконфликтного урегулирования в провинциях Хама и Хомс. Сирийские энергетики продолжают ремонтировать высоковольтные линии электропередачи в районе населенных пунктов Заафарана, Дейр-Фур и Изиддин провинции Хомс.

Как сообщает начальник Центра, для улучшения гуманитарной ситуации, оказания медицинской помощи и удовлетворения первоочередных нужд сирийских граждан в районе мечети Асада города Алеппо проведена благотворительная акция. С окончанием дневного поста Рамадан российские военные развернули полевую кухню, раздали населению горячую пищу и более тонны свежего хлеба. Для восстановления инфраструктуры населенного пункта Ялда в пригороде Дамаска офицерами Центра представителям местной администрации передано 30 тонн строительных материалов.

Кроме того, российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 10 сирийцам, в том числе 4 детям.