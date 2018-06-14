Говорить о выводе "Хезболлах" из Сирии рано, заявил Асад

БЕЙРУТ, 14 июн — РИА Новости. Просить бойцов ливанского движения "Хезболлах" покинуть Сирию преждевременно, борьба с терроризмом еще продлится долго, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью иранскому телеканалу "Аль-Алям".

"Мы говорим о тройном союзе между странами, однако "Хезболлах" — основной участник в этой войне. Война продолжительная, и необходимость в этой силе будет длительное время. И когда "Хезболлах", Иран или остальные скажут, что терроризм побежден, они сами скажут, что хотят вернуться на свою родину… Но пока очень рано говорить на эту тему", — сказал Асад.

Лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 8 июня, что его бойцы не покинут Сирию, пока руководство страны не попросит их об этом, отметив, что по первой просьбе все бойцы будут выведены.