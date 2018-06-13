Сценария освобождения юга Сирии пока нет, заявил Асад

БЕЙРУТ, 13 июн — РИА Новости. Сценарий освобождения юга Сирии пока не определен: либо мирное решение, либо силовое, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью иранскому телеканалу "аль-Алям".

"Юг Сирии перед выбором. Либо примирение, либо освобождение силой. На данный момент нет очевидных результатов (мирного процесса — ред.) из-за давления Израиля и США на террористов в том районе, чтобы не было достигнуто примирения и мирного решения", — приводит слова Асада сирийское национальное агентство САНА

Президент пояснил, что на сегодняшний день для решения кризиса мирным путем предложен вариант примирения, как это было в Восточной гуте. "Русская сторона выдвинула предложение дать возможность урегулированию и примирению, как в других районах… и это предложение нас устраивает", — заявил Асад.

Сирийский лидер отметил, что контакт между Россией, США и Израилем по югу Сирии продолжается.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.