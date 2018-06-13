МИД назвал санкции США против "Совфрахта" безрассудными

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В российском МИД назвали "политическим безрассудством" санкции США в отношении российской компании "Совфрахт" за поставки в Сирию топлива.

"В Вашингтоне вновь продемонстрировали политическое безрассудство, предъявив обвинения сотрудникам российского публичного акционерного общества "Совфрахт" за поставки в Сирию авиационного топлива. Еще в 2016-2017 годах США заблокировали в своих банках денежные переводы указанной компании на 5,5 миллиона долларов, а теперь в ответ на наши требования вернуть эти средства совершили новый одиозный шаг", — говорится в комментарии департаментa информации и печати МИД РФ.

Ранее министерство юстиции США сообщило, что пятеро граждан России, являющихся сотрудниками российской компании "Совфрахт", и трое сирийцев обвиняются в попытке поставок авиационного топлива в Сирию в нарушение санкций США.

В Компании "Совфрахт" РИА Новости сообщили, что рассчитывают на снятие обвинений, предъявляемых минюстом США к ее сотрудникам.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>