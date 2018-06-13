МИД назвал санкции США против "Совфрахта" безрассудными

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В российском МИД назвали "политическим безрассудством" санкции США в отношении российской компании "Совфрахт" за поставки в Сирию топлива.
Ранее министерство юстиции США сообщило, что пятеро граждан России, являющихся сотрудниками российской компании "Совфрахт", и трое сирийцев обвиняются в попытке поставок авиационного топлива в Сирию в нарушение санкций США.
В Компании "Совфрахт" РИА Новости сообщили, что рассчитывают на снятие обвинений, предъявляемых минюстом США к ее сотрудникам.
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