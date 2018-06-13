Иракское ополчение заявило, что обстреляло боевиков ИГ* на территории Сирии

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Иракское шиитское ополчение сообщило в среду, что обстреляло террористов ИГ* на сирийской территории вблизи границы двух стран.

"Силы народного ополчения смогли поразить скопление террористов ИГ* на территории Сирии. Силы точно поразили ряды ИГ* после того, как боевики попытались приблизиться к сирийско-иракской границе", — приводит сайт ополчения заявление командующего на западе иракской провинции Анбар Касема Муслиха.

По его данным, "враг обратился в бегство", и ИГ* потеряло как боевиков, так и оснащение. Точные цифры Муслих не привел.

Ирак ранее в 2018 году неоднократно наносил авиаудары по позициям ИГ* в приграничных районах Сирии. Как отмечалось, иракские ВВС действовали в координации с центром обмена информацией в Багдаде с участием РФ, Ирака, Сирии и Ирана. Ополчение, которое с 2016 года вошло в состав ВС Ирака, также сообщало, что наносит артиллерийские удары по террористам в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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