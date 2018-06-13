В Биробиджане установят памятник медсестрам из ЕАО, погибшим в Сирии

ХАБАРОВСК, 13 июн — РИА Новости. Мемориал погибшим в Сирии медсестрам Надежде Дураченко и Галине Михайловой установят у военного госпиталя в Биробиджане Еврейской АО, где служили женщины, сообщается на сайте правительства области в среду.

Пятого декабря 2016 года в результате артобстрела террористами развернутого в сирийском Алеппо российского мобильного военного госпиталя погибли две медсестры-россиянки: старшина Надежда Дураченко и младший сержант Галина Михайлова. У них остались семьи и дети.

"Четырнадцатого июня состоится открытие мемориала, посвященного медсестрам Надежде Дураченко и Галине Михайловой, погибшим при исполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике. Церемония пройдет на территории филиала ФГКУ "301 военный клинический госпиталь" Минобороны РФ", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года на здании медицинского колледжа в Биробиджане, где они обучались, была открыта памятная мемориальная доска.

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