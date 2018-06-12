МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) приняли участие в заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) Сирии, на котором обсуждалась военно-политическая ситуация в стране и вопросы взаимодействия силовых структур двух стран, сообщает центр.

"Представители Центра по примирению приняли участие в заседании Национального антитеррористического комитета Сирийской Арабской Республики, в ходе которого была доведена общая военно-политическая обстановка в стране. Рассмотрены вопросы взаимодействия силовых структур Сирии и России", — говорится в сообщении.

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