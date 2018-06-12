Красный Крест ничего не знает о сотрудниках, похищенных в Сирии в 2013 году

ЖЕНЕВА, 12 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный комитета Красного Креста до сих пор не имеет информации о местонахождении трех сотрудников, похищенных в Сирии в 2013 году, заявил на брифинге директор по ближневосточным программам МККК Роберт Мардини.

"Вначале у нас было 6 коллег, которых взяли в заложники. Троих освободили через несколько дней после похищения. Мы сейчас до сих пор ищем оставшихся коллег", — сказал он.

Мардини при этом отказался вдаваться в подробности работы Комитета на этом направлении, однако подчеркнул, что "МККК не теряет надежды".

Пятеро сотрудников МККК и один доброволец из Сирийского арабского Красного Полумесяца были похищены в октябре 2013 года в провинции Идлиб. Неизвестные вооруженные люди похитили представителей организации, когда те проводили оценку ситуации с нехваткой медикаментов в провинции, большая часть которой на тот момент находилась под полным контролем вооруженной сирийской оппозиции.

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