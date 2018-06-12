МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала десять нарушений режима прекращения огня, Турция нарушений не зарегистрировала, сообщается во вторник в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано десять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – четыре, Латакия – шесть. Турецкой частью представительства случаи стрельбы не зафиксированы", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарных акций не проводилось, за сутки медицинскую помощь получили девять человек.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2515. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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