От США можно ожидать любых провокаций в Сирии, заявили в Совфеде

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Пока в Сирии не стабилизируется ситуация и не начнется политический диалог, американцы будут вмешиваться в сирийский процесс постоянно, от них можно ожидать любых провокаций, заявил РИА Новости во вторник первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Авианосная ударная группа ВМС США вернулась в Средиземное море для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии.

"В Сирии от США можно ожидать провокаций постоянно. Пока не стабилизируется ситуация, пока не закончится борьба (президента Сирии) Башара Асада с террористами, не будет принята конституция и пройдут выборы, американцы будут вмешиваться постоянно", — уверен Джабаров.

По его мнению, это вмешательство будет происходить, в том числе, с использованием провокаций. Сенатор полагает, что наличие американского флота в Средиземном море понятно. "После того, как Россия поставила в Тартусе базу ВМФ, американцы будут там барражировать", — добавил он.

Джабаров затруднился спрогнозировать, можно ли ожидать нового ракетного удара со стороны США по Сирии. "От господина (президента США Дональда) Трампа можно ждать чего угодно, поэтому заранее сказать, чем это закончится — трудно", — заключил он.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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