В сирийском городе Кафер-Батна восстановили водоснабжение и электричество

ДАМАСК, 12 июн — РИА Новости. Центральное водоснабжение, электричество и торговля возобновлены в освобожденном от боевиков населенном пункте Кафер-Батна Восточной Гуты, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон.

"В городе возобновлена торговля, открываются частные магазины. Восстановлено централизованное водо- и электроснабжение, запущена в эксплуатацию станция по очистке воды. Функционируют хлебопекарня и пять отремонтированных школ", — говорится в сообщении.

Кроме того, органами местного самоуправления совместно с Красным полумесяцем организована доставка нуждающимся жителям продовольствия и питьевой воды. Налажена медицинская помощь населению.

Ранее, 6 июня, Центром по примирению враждующих сторон в Сирии была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Кафер-Батна. Помощь также доставлялась в населенный пункт Хайялин, всего было выдано 890 продовольственных наборов, вес доставленного гуманитарного груза составил 3,8 тонны.

Сирия активно восстанавливается после военных событий. Так, на территории промышленной зоны Адра в пригороде Дамаска на днях было налажено несколько крупных производств продуктов питания, в том числе мороженого.

В промзоне возобновил свою работу один из крупнейших сирийских заводов по производству мороженного. На этом заводе выпускают около миллиона упаковок мороженого в день. Всего производится 36 видов продукции, над которой работают 700 человек, в том числе 600 женщин.

Иная ситуация сейчас наблюдается в районах Сирии, которые находятся под контролем международной коалиции во главе США. В апреле заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявлял, что после завершения операции коалиции в Ракке были разрушены или повреждены до 80% домов. Тяжелая гуманитарная ситуация, которая складывается в Ракке, уже вызывает серьезную озабоченность у целого ряда международных правозащитных организаций.

Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между Россией и Сирией соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера. В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии нелегитимно, по его словам, они находятся в Сирии без согласования и считаются оккупантами.