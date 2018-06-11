МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Возможные провокации со стороны боевиков в Сирии ожидаемы, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Таким образом он прокомментировал заявление Минобороны о том, что Свободная сирийская армия при поддержке США готовит провокацию с участием мирных жителей в провинции Дейр эз-Зор.

"Это направлено на то, чтобы оправдать применение силы со стороны США и коалиции, как и было 14 апреля. При этом США не будут руководствоваться никакими постановлениями ООН, и даже если Совет Безопасности ООН будет собран, то, как и в прошлый раз, США заблокируют любые решения по этому вопросу", — рассказал он RT.

Ранее официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков предупредил о недопустимости использования провокаций с "химическими атаками" для дестабилизации обстановки на территории Сирии.