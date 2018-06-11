Сирийские СМИ сообщили о гибели 18 человек во время авиаудара коалиции США

БЕЙРУТ, 11 июн — РИА Новости. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по жилой деревне на юге провинции Эль-Хасаке, погибли 18 беженцев из Ирака, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
За последний месяц это уже не первый случай гибели мирных жители в результате действий коалиции в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Так, 5 июня сообщалось о 10 жертвах при ударе по деревне Джазаа, 12 мая – о восьми погибших при атаке на деревню Аль-Хамади.
МИД РФ неоднократно подчеркивал, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>