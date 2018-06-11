Сирийские СМИ сообщили о гибели 18 человек во время авиаудара коалиции США

БЕЙРУТ, 11 июн — РИА Новости. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по жилой деревне на юге провинции Эль-Хасаке, погибли 18 беженцев из Ирака, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, авианалету подверглась деревня Ховейбария, где расположен временный лагерь для беженцев из Ирака.

За последний месяц это уже не первый случай гибели мирных жители в результате действий коалиции в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Так, 5 июня сообщалось о 10 жертвах при ударе по деревне Джазаа, 12 мая – о восьми погибших при атаке на деревню Аль-Хамади.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН.

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