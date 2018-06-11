В Сирии около 300 студентов помогают властям восстанавливать Восточную Гуту

ЗАМАЛЬКА (Сирия), 11 июн — РИА Новости. Около 300 студентов помогают сирийским властям восстанавливать гражданскую инфраструктуру в Восточной Гуте, пострадавшей во время пребывания на этой территории боевиков незаконных вооруженных формирований.

Молодежные стройбригады работают над восстановлением школ и поликлиник сразу в нескольких населенных пунктах уже месяц. По сообщениям самих обучающихся, работу они продолжают несмотря на сессию. Многие из студентов готовятся к экзаменам по ночам, а днем помогают государственным службам в работе.

"Мы приходим сюда сами, добровольно, никто нас не заставляет. Мы сами прекрасно понимаем, что от нас зависит будущее нашей страны. Мы хотим, чтобы в школы, что мы ремонтируем, снова вернулись дети, а поликлиники вновь заработали", — сообщил журналистам Наар Абдалла, студент первого курса Дамасского университета.

Помощь местным жителям, что вернулись в города Восточной Гуты, продолжают оказывать и местные власти. На площади города Замалька работает выездной пункт правительственной гуманитарной организации. Его представители раздают гумпомощь, а также помогают местному населению лекарствами и привозят врачей различных специальностей.

"В дальнейшем мы планируем открыть в каждом из населенных пунктов Восточной Гуты наши представительства, чтобы мирным жителям, которые вернулись сюда, в том числе подыскивать работу", — рассказал в свою очередь представитель правительственной гуманитарной организации Усам Аль-Киби.

Иная ситуация сейчас наблюдается в районах Сирии, которые находятся под контролем международной коалиции во главе с США. В апреле заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявлял, что после завершения операции коалиции в Ракке были разрушены или повреждены до 80% домов. Ранее в Генштабе РФ отмечали, что командование Сирийских демократических сил и местные органы самоуправления, назначенные американцами, не справляются с решением гуманитарных проблем в этих районах. Тяжелая гуманитарная ситуация, которая складывается в Ракке, уже вызывает серьезную озабоченность у целого ряда международных правозащитных организаций.

Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между Россией и САР соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера. В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии нелегитимно, по его словам, они находятся в стране без согласования и считаются оккупантами.