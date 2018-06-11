В Сирии около 300 студентов помогают властям восстанавливать Восточную Гуту

ЗАМАЛЬКА (Сирия), 11 июн — РИА Новости. Около 300 студентов помогают сирийским властям восстанавливать гражданскую инфраструктуру в Восточной Гуте, пострадавшей во время пребывания на этой территории боевиков незаконных вооруженных формирований.
"Мы приходим сюда сами, добровольно, никто нас не заставляет. Мы сами прекрасно понимаем, что от нас зависит будущее нашей страны. Мы хотим, чтобы в школы, что мы ремонтируем, снова вернулись дети, а поликлиники вновь заработали", — сообщил журналистам Наар Абдалла, студент первого курса Дамасского университета.
Помощь местным жителям, что вернулись в города Восточной Гуты, продолжают оказывать и местные власти. На площади города Замалька работает выездной пункт правительственной гуманитарной организации. Его представители раздают гумпомощь, а также помогают местному населению лекарствами и привозят врачей различных специальностей.
Иная ситуация сейчас наблюдается в районах Сирии, которые находятся под контролем международной коалиции во главе с США. В апреле заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявлял, что после завершения операции коалиции в Ракке были разрушены или повреждены до 80% домов. Ранее в Генштабе РФ отмечали, что командование Сирийских демократических сил и местные органы самоуправления, назначенные американцами, не справляются с решением гуманитарных проблем в этих районах. Тяжелая гуманитарная ситуация, которая складывается в Ракке, уже вызывает серьезную озабоченность у целого ряда международных правозащитных организаций.
Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между Россией и САР соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера. В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии нелегитимно, по его словам, они находятся в стране без согласования и считаются оккупантами.
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