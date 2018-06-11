Генсек ООН призвал расследовать удары в сирийской провинции Идлиб

ООН, 11 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал расследовать авиаудары в сирийской провинции Идлиб, сообщили в пресс-службе всемирной организации.

Как говорится в распространенном заявлении, генеральный секретарь "призывает к полному расследованию атак, в частности, утверждения о том, что имел место второй удар по экстренным службам, прибывшим на место, чтобы установить причастных".

Ранее Управление по координации гуманитарных вопросов ООН сообщило о гибели 45 мирных жителей в результате авиаударов в сирийской провинции Идлиб.

Ранее Минобороны РФ опровергло утверждения о нанесении российским самолетом 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана в сирийской провинции Идлиб. По информации российского военного ведомства, "все сообщения лондонской "Обсерватории по правам человека в Сирии" и "Белых касок" о якобы нанесении российским самолетом вечером 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб не соответствуют действительности".

Отмечалось также, что по имеющейся информации, в течение суток "в указанном районе провинции Идлиб шли ожесточенные бои между крупным отрядом террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* и непримиримой оппозиционной группировкой "Джейш аль-Ахрар"* с применением тяжелого артиллерийского вооружения".

* Запрещенная в России террористическая организация