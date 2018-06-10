Почти 340 сирийцев за сутки вернулись в провинции Хомс и Восточной Гуте

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Почти 340 человек вернулись в свои дома в провинции Хомс и Восточной Гуте в Сирии за сутки, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 224 человека, в Восточную Гуту – 114 человек", — говорится в сообщении.

Кроме того, благодаря усилиям РФ, Турции и Ирана мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо из идлибской зоны деэскалации. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Телль-Султан – Абу-Э-Духур вышло 26 человек с личным имуществом. Всего с 4 марта выведено более 15,7 тысячи человек и более 3,3 тысячи единиц техники. Также благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома из лагерей беженцев и временно перемещенных лиц вернулось более 68,4 тысячи жителей Восточной Гуты.

В центре добавляют, что сирийскими энергетиками ведутся работы по замене высоковольтной линии электропередачи в районе населенных пунктов Заафарана, Дейр-Фур и Изиддин провинции Хомс.

Также для пресечения провокаций и противоправных действий в населенных пунктах Харет-Тукман, Телль-Биса и Эр-Растан российская военная полиция выставила наблюдательные посты.

В городе Хомс представители центра провели рабочую встречу с председателем комиссии по нормализации, в ходе которой рассмотрены вопросы урегулирования статуса сирийских граждан, принявших решение воспользоваться объявленной сирийскими властями амнистией и вернуться к мирной жизни, сообщают в ЦПВС.