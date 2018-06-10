В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала девять случаев нарушения режима прекращения огня, турецкой частью представительства случаи стрельбы не зафиксированы, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – три, Латакия – шесть. Турецкой частью представительства случаи стрельбы не зафиксированы", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Меядин провинции Дейр-эз-Зор. Жителям передано 445 продовольственных наборов. Общий вес доставленного гуманитарного груза составил 1,9 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 12 человек.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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