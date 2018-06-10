Сирийские власти проявили волю к диалогу с оппозицией, заявил Путин

ЦИНДАО, 10 июн — РИА Новости. Власти Сирии полностью выполняют свои обязательства, проявили волю к диалогу, теперь дело за оппозицией, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании саммита ШОС.
"Теперь дело за оппозицией", — отметил он.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Дамаск в мае передал свой список кандидатов в состав комиссии.
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