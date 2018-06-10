Сирийские власти проявили волю к диалогу с оппозицией, заявил Путин

ЦИНДАО, 10 июн — РИА Новости. Власти Сирии полностью выполняют свои обязательства, проявили волю к диалогу, теперь дело за оппозицией, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании саммита ШОС.

"Правительство Сирии полностью выполняет свои обязательства и проявило волю к политическому диалогу", — сказал Путин, напомнив, что, в частности, Дамаск направил предложения по составу участников конституционного комитета для подготовки нового основного закона страны.

"Теперь дело за оппозицией", — отметил он.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Дамаск в мае передал свой список кандидатов в состав комиссии.