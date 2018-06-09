В Восточной Гуте обезвредили за сутки более 30 взрывных устройств

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Специалисты обезвредили 21 самодельное взрывное устройство, три мины и семь снарядов и обследовали 17 зданий в Восточной Гуте в САР, сообщил журналистам на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Алексей Цыганков.

"Подготовленные российскими специалистами инженерно-саперные подразделения сирийской армии проводят разминирование населенных пунктов Восточной Гуты. Только за прошедшие сутки в городе Дума обследовано 17 зданий. Обнаружено и обезврежено три мины, семь снарядов, 21 самодельное взрывное устройство", — рассказал Цыганков.

Также, по его словам, для пресечения провокаций и противоправных действий в населенных пунктах Харет-Тукман, Телль-Биса и Эр-Растан российская военная полиция выставила наблюдательные посты.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>