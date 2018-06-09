В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — один, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в субботу.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Баббила провинции Риф Дамаск по выдаче 445 продовольственных наборов. Общий вес доставленного гуманитарного груза составил 1,9 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 105 человек.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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