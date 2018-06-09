ДАМАСК, 9 июн – РИА Новости. Сотни беженцев перешли в пригород Дамаска из лагеря "Эр-Рукбан" близ города Тадмор в зоне ответственности сил западной коалиции, обратившись за помощью к сирийским властям.

Как рассказали журналистам некоторые беженцы, пройти многие километры через пустыню их заставило отсутствие помощи. Организовать быт переселенцам теперь помогают студенты одного из дамасских университетов.

В лагере "Эр-Рукбан" и на американской базе "Ат-Танф" базировались около 60 тысяч беженцев. Боевики оппозиционных группировок создавали проблемы со снабжением обитателей лагеря гуманитарной помощью. В ООН происходящее в "Эр-Рукбане" назвали гуманитарной катастрофой.

"Мы думали спастись там (в лагере), а в итоге чуть не умерли с голода. Оказалось, там нет ничего, совсем ничего. Понимаете, даже продукты и лекарства нам привозили знакомые из Дамаска, и мы платили за это деньги. Отдали все, что у нас было", — сообщила одна из беженок Матра Рамадан Ходор

По рассказам некоторых беженцев, они не захотели оставаться в прошлом месте пребывания из-за проблем со снабжением водой и пропитанием.

Лагерь сирийских беженцев "Эр-Рукбан" расположен в районе Ат-Танф (провинция Хомс), который, по информации министерства по примирению Сирии, находится в окружении боевиков оппозиции. В 2014 году, когда началось вторжение в Сирию боевиков террористической организации "Исламское государство"*, десятки тысяч жителей восточных провинций прибыли в Эт-Танф, надеясь попасть отсюда в Иорданию.

Однако иорданские власти не пустили их в королевство как по соображениям безопасности, так и из-за экономических сложностей. Так появился лагерь "Эр-Рукбан".

Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между Россией и Сирией соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера. В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии нелегитимно. По его словам, они находятся в Сирии без согласования и считаются оккупантами.

* Запрещенная в России террористическая организация