Российские военные врачи за сутки оказали помощь более 370 сирийцам

Разрушенные дома в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото

Разрушенные дома в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские военные врачи за сутки оказали помощь 374 сирийцам, в том числе 217 детям, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

"Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 374 сирийцам, в том числе 217 детям", — сказал он.

Цыганков отметил, что ЦПВС оказал гуманитарную помощь жителям населенного пункта Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор и населенного пункта Изеддин провинции Хомс. Людям передано 950 продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил четыре тонны.

"С целью улучшения гуманитарной ситуации, оказания медицинской помощи и удовлетворения первоочередных нужд сирийских граждан в районе мечети Асада и школы Альфун Аль-Ашра города Алеппо проведены благотворительные акции. С окончанием дневного поста Рамадан российские военные развернули полевую кухню, раздали населению горячую пищу и более тонны свежего хлеба", — добавил представитель центра.