Более 330 сирийцев за сутки вернулись в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Более 330 сирийских беженцев вернулись в свои дома в провинции Хомс и Восточной Гуте за сутки, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания", — сказал он.

Так, по словам генерал-майора, за прошедшие сутки "в свои дома в провинции Хомс вернулись 204 человека, в Восточную Гуту — 117 человек".

Кроме того, благодаря усилиям РФ, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации "Идлиб", мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Телль-Султан — Абу-эд-Духур вышло 857 человек с личным имуществом. Всего с 31 мая выведено более 5,96 тысячи человек и более тысячи единиц техники.

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