Володин предложил немецким парламентариям посетить Сирию

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече в пятницу с вице-президентом бундестага ФРГ Томасом Опперманом предложил немецким парламентариям побывать в Сирии, чтобы увидеть реальную ситуацию в стране, а также встретиться с сирийскими коллегами.
По его мнению, такая поездка поможет сформировать мнение, "основанное на фактах, на диалоге с людьми, которые представляют население (Сирии. — Прим. ред.)".
"Когда на территории Сирии практически образовалось террористическое государство, конечно, это не может нас не волновать. И мы с вами понимаем, к чему бы это привело, если бы не действия России вместе с Турцией, вместе с Ираном в вопросах борьбы с терроризмом на территории Сирии", — сказал председатель Госдумы.
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