Лидер ливанских шиитов рассказал, в каком случае "Хезболлах" покинет Сирию

БЕЙРУТ, 8 июн — РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" покинут территорию Сирии только по просьбе руководства страны, заявил генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла.

"Даже если весь мир соберется и предложит нам выйти, мы не выйдем из Сирии — только по требованию сирийского командования", — сказал Насрулла, выступая в прямом эфире телеканала "Аль-Манар"

Лидер ливанских шиитов подчеркнул, что как только сирийское руководство примет решение, что больше не нуждается в помощи "Хезболлах", бойцы шиитского сопротивления покинут САР на следующий день.

"У "Хезболлах" нет личного проекта в Сирии. Наше нахождение в Сирии взаимосвязано с развитием событий на фронте", — подчеркнул Насрулла.

Генсек "Хезболлах" также добавил, что день "большого сражения грядет". "И это тот день, когда мы будем молиться в Иерусалиме", — заключил он.

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