Министры обороны США и Турции обсудили совместную операцию в Сирии

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Министры обороны США и Турции Джеймс Мэттис и Нуреттин Джаникли обсудили совместную операцию в Сирии, договорились укреплять военное сотрудничество, заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

Переговоры состоялись в четверг на полях встречи министров обороны НАТО.

"Министр Мэттис высоко оценил двусторонние усилия в Сирии по развитию прочных и долгосрочных договоренностей в Манбидже для решения проблем безопасности Турции, обеспечения стабильности и безопасности в регионе и сосредоточения внимания на борьбе с ИГ*", — говорится в заявлении Уайт.

Стороны также договорились продолжить укрепление военного сотрудничества США и Турции.

Турция и США ранее одобрили "дорожную карту" по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от ИГ* в июне 2016 года. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что стороны согласовали график вывода сил курдов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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