Герасимов провел с Данфордом переговоры по Сирии

Разрушенные дома в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Архивное фото

Разрушенные дома в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в Хельсинки обсудил с коллегой из США Джозефом Данфордом урегулирование кризиса в Сирии и снижение напряженности в Европе, сообщили в Минобороны РФ.

"Стороны обсудили различные аспекты урегулирования кризиса в Сирии, включая вопросы двусторонних отношений и предотвращения инцидентов. Отметили важность скорейшей стабилизации ситуации в Сирийской Арабской Республике. Затронули темы снижения напряженности и обеспечения безопасности в Европе,", — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча носила конструктивный характер.