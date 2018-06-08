Герасимов провел с Данфордом переговоры по Сирии

18:0408.06.2018
(обновлено: 18:09 08.06.2018)
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в Хельсинки обсудил с коллегой из США Джозефом Данфордом урегулирование кризиса в Сирии и снижение напряженности в Европе, сообщили в Минобороны РФ.
"Стороны обсудили различные аспекты урегулирования кризиса в Сирии, включая вопросы двусторонних отношений и предотвращения инцидентов. Отметили важность скорейшей стабилизации ситуации в Сирийской Арабской Республике. Затронули темы снижения напряженности и обеспечения безопасности в Европе,", — говорится в сообщении.
Отмечается, что встреча носила конструктивный характер.
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