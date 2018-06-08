МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Генпрокурор ФРГ Петер Франк выдал международный ордер на арест главы управления разведки ВВС Сирии Джамиля Хасана, которого немецкие следователи обвиняют в преступлениях против человечности, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на источники в структурах безопасности.

Как отмечает издание, Хасан принадлежит к ближайшим советникам сирийского президента Башара Асада и работал еще на его отца Хафеза Асада. По информации немецких следователей, сотрудники его разведывательной службы по меньшей мере с весны 2011 и до лета 2013 года подвергали пыткам, насиловали и убивали сотни человек. Сам Хасан якобы знал об этих преступлениях и одобрял их.

Подобная инициатива немецких властей является первой в мире попыткой призвать к ответу высокопоставленного члена сирийского правительства за преступления против гражданского населения и оппозиции, подчеркивает издание.

Следователи Федеральной прокуратуры и Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) располагают сведениями одного сирийского военного фотографа под кодовым именем "Цезарь" и других свидетелей. Как пишет Spiegel, "Цезарь" якобы по заказу сирийского правительства должен был фотографировать тела убитых заключенных, среди которых было много членов оппозиции и жертв пыток. В 2013 году фотограф бежал из Сирии и взял с собой десятки тысяч фотографий в качестве доказательства.

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