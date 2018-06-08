Минобороны опровергло сообщения об ударе ВКС в Сирии

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Минобороны РФ опровергло утверждения о нанесении российским самолетом 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана в сирийской провинции Идлиб.
Отмечается, что по имеющейся информации в течение прошедших суток "в указанном районе провинции Идлиб шли ожесточенные бои между крупным отрядом террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* и непримиримой оппозиционной группировкой "Джейш аль-Ахрар" с применением тяжелого артиллерийского вооружения".
*Террористическая организация, запрещенная в России
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