Минобороны опровергло сообщения об ударе ВКС в Сирии

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Минобороны РФ опровергло утверждения о нанесении российским самолетом 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана в сирийской провинции Идлиб.

"Все сообщения лондонской "Обсерватории по правам человека в Сирии" и "Белых касок" о якобы нанесении российским самолетом вечером 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб не соответствуют действительности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по имеющейся информации в течение прошедших суток "в указанном районе провинции Идлиб шли ожесточенные бои между крупным отрядом террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* и непримиримой оппозиционной группировкой "Джейш аль-Ахрар" с применением тяжелого артиллерийского вооружения".

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>