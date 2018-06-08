В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня, Турция нарушений не зарегистрировала, сообщается в пятницу в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – два. Турецкой частью представительства случаи стрельбы не зафиксированы", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Изеддин провинции Хомс и Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор по выдаче 890 продовольственных наборов общим весом 3,8 тонны. Медицинскую помощь получили 376 человек.

В ведомстве отметили, что за сутки подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2515. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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