В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня, Турция нарушений не зарегистрировала, сообщается в пятницу в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В Минобороны добавили, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Изеддин провинции Хомс и Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор по выдаче 890 продовольственных наборов общим весом 3,8 тонны. Медицинскую помощь получили 376 человек.
В ведомстве отметили, что за сутки подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2515. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>