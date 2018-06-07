Саперы за сутки разминировали 23 дома в Думе и Эн-Насрии

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Специалисты обезвредили 15 самодельных взрывных устройств, три мины и четыре снаряда, разминировали 23 здания в Думе и Эн-Насрия за сутки, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

"Нормализуется обстановка в Дамаске и его пригородах, идет процесс восстановления мирной жизни. Подготовленные российскими специалистами инженерно-саперные подразделения сирийской армии проводят работу по обеспечению безопасности населения и объектов социально-экономической инфраструктуры", — сказал он.

Так, по словам генерал-майора, в населенных пунктах Дума и Эн-Насрия за день "обследовано 23 здания, обнаружено и обезврежено три мины, четыре снаряда и 15 самодельных взрывных устройств".

Российская сторона совместно с сирийским правительством работает над постконфликтным урегулированием в провинциях Хама и Хомс. Ведется работа по урегулированию статуса членов незаконных вооруженных формирований, принявших решения вернуться к мирной жизни, напомнил Цыганков

"За сутки под контролем Центра по примирению данную процедуру прошло 104 человека. Ими сдано восемь единиц стрелкового оружия. Всего с 16 мая эту процедуру прошли 33 421 человек. Сдано 4 526 единиц стрелкового оружия", — сказал он.

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