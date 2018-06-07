АНТАКЬЯ (Турция), 7 июн — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура обсудил в Стамбуле с представителями двух объединений сирийской оппозиции возможность возобновить женевские мирные переговоры, сообщил РИА Новости глава информационного департамента Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) Ахмед Рамадан.

"Де Мистура встретился с главой НКОРС Абдель Рахманом Мустафой и главой сирийской комиссии по переговорам (СКП) Насером аль-Харири в Стамбуле. Переговоры сосредоточились на возможности возобновления переговоров в Женеве", — сообщил Рамадан.

Он добавил, что стороны обсудили позицию Дамаска, а также формирование конституционной комиссии Сирии.

По словам Рамадана, де Мистура сообщил, что контакты ведутся с Турцией, Россией и Ираном, однако полного взаимодействия нет, и вопрос прояснится в ближайшие два-три месяца. Оппозиционер добавил, что эмиссар ООН провел в Стамбуле отдельную встречу с представителями Турции.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>