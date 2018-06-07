Россия пока не планирует выводить своих военных из Сирии, заявил Путин

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия пока не планирует выводить своих военных из Сирии, при этом они могут быть выведены при необходимости достаточно быстро, заявил президент России Владимир Путин.

"Они будут там находиться до тех пор, пока это выгодно России и во исполнение наших международных обязательств. Мы пока не планируем вывода этих подразделений", – сказал Путин в ходе прямой линии.

При этом президент обратил внимание, что не называл эти пункты базирования базами.

"Мы там не строим долгосрочных сооружений и при необходимости достаточно быстро, без всяких материальных потерь, можем вывести всех наших военнослужащих. Но пока они там нужны, они решают там важные задачи, в том числе для обеспечения безопасности России в этом регионе, для обеспечения наших интересов в экономической сфере", – добавил президент.

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