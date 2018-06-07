Применение ВС в боевых условиях дает уникальный опыт, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя в ходе прямой линии российскую операцию в Сирии, заявил, что применение российских Вооруженных сил в боевых условиях является уникальным опытом.

"Применение наших Вооруженных сил в боевых условиях – это уникальный опыт и уникальный инструмент совершенствования наших Вооруженных сил. Никакие учения не идут в сравнение с применением вооруженных сил в боевых условиях", — подчеркнул президент.

По его словам, применение вооруженных сил в боевых условиях связано и с потерями.

"Мы никогда не забудем об этих потерях и никогда не оставим в беде семьи наших товарищей, которые к нам не вернулись с сирийской земли", — сказал Путин.

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